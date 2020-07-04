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Bakan Koca: Vakaların azalma seyri yavaş

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:57 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 21:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş." açıklamasını yaptı.


Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka  sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610,  vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.
 
 
"İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme  sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki  günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün  iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." bilgisini verdi.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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