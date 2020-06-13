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Bakan Koca: Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 20:28 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 20:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." dedi.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs  Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat ederken 985 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, vaka sayısı 176 bin 677,  vefat sayısı 4 bin 792 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 684,  solunum cihazına bağlı hasta sayısı 284, iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87  oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor.  Giderek, hepimizi." ifadesini kullandı.
 
 

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