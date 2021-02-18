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Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı!

18 Şubat 2021 Perşembe - 15:24 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 15:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada nüfus dağılımına göre, en yüksek ve en düşük vaka sayılarının görüldüğü ileri açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yayımlandı. Bakan Koca vaka sayılarına göre artan iller tek tek açıkladı. İşte o açıklama;
 
"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."
 
 

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