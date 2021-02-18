Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yayımlandı. Bakan Koca vaka sayılarına göre artan iller tek tek açıkladı. İşte o açıklama;
"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."
Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021