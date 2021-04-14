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Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı

DHA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 16:55 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 16:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illeri paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı. Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.
 

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