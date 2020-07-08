Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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- Bakan Koca uyarmıştı! Çok sayıda ev karantina altında
Bakan Koca uyarmıştı! Çok sayıda ev karantina altında
DHA | 08 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 18:57