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Bakan Koca uyarmıştı! Çok sayıda ev karantina altında

DHA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 18:57

Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
 

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