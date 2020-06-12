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Bakan Koca uyardı: Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor

12 Haziran 2020 Cuma - 20:04 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 20:42

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.
Bakan Koca, "Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." dedi.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs  Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta ise  iyileşti.
 
Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218,  vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664,  solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.
 
"Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın  sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen  artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske,  mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.
 
 
 
 

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