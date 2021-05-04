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Bakan Koca Türkiye'nin haftalık vaka haritasını açıkladı!
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin haftalık vaka haritasını açıkladı. Paylaşılan yeni harita ile beraber illerdeki son durum da belli oldu. İşte Koca'nın paylaştığı kritik harita ile beraber vaka sayısının en fazla ve en az olduğu 5 il...