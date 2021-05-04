Bakan Koca Türkiye'nin haftalık vaka haritasını açıkladı!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.

Kırklareli, Mardin, Haftalık verilere göre İstanbul Tekirdağ , Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Şırnak, Şanlıurfa Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER

İstanbul: 532.02

Kırklareli: 498.70

Tekirdağ: 489.89

Kocaeli: 437.65

Erzincan: 428.70

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 46.12

Şanlıurfa: 70.25

Mardin: 76.40

Siirt: 79.14

Van: 90.75

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR VAKA SAYILARI

İstanbul: 532.02

Ankara: 361.52

İzmir: 223.34