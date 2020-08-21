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Bakan Koca: Test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor

21 Ağustos 2020 Cuma - 14:38 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 14:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insanın bildiğini belirterek, "Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor" dedi.


Bakan Koca, sosyal hesabından, corona virüs testi pozitif çıkan temaslının fotoğrafını, "Sadece, sürüntü testinde çubuğun acısını genzinizde hissetmemek için bile kendinizi sakınsanız yeridir" notuyla paylaştı. Koca, mesajında, "Dün 92 bin 301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, 'a' demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor" ifadelerine yer verdi.
 

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