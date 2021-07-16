Bakan Koca telefon numarası paylaşarak duyurdu! Ve başladı
16 Temmuz 2021 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 10:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi. Koca, telefon numarası vererek gönüllülerin arayıp başvuru yapabileceklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara
Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor.
Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19" ifadelerini kullandı.