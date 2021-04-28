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Bakan Koca tek tek açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller...

DHA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 15:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan illerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ile Yozgat olduğunu açıkladı.


Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" dedi.
Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

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