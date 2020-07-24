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Bakan Koca tarama testi sonuçlarını açıkladı

24 Temmuz 2020 Cuma - 10:39 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 10:39

Bakan Koca, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.
 

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