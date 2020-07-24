Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.
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Bakan Koca tarama testi sonuçlarını açıkladı
24 Temmuz 2020 Cuma - 10:39 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 10:39