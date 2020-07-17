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Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

17 Temmuz 2020 Cuma - 23:28 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 0:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 final programında corona virüs tedbirlerine uyulmaması ile gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.
 
ACUN'DAN YANIT GELDİ
Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.
 

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