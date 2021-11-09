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Bakan Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

09 Kasım 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 17:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." dedi.

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