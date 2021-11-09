Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz." dedi.
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Bakan Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
09 Kasım 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 17:22