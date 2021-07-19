Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor.
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Bakan Koca son durumu açıkladı: Yüzde 33'e ulaştı
19 Temmuz 2021 Pazartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 19:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de aşı oranıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor." dedi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: