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Bakan Koca son durumu açıkladı: Yüzde 33'e ulaştı

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 19:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de aşı oranıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor." dedi.


Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor.

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