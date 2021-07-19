Bakan Koca son durumu açıkladı: Yüzde 33'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de aşı oranıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor." dedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor.