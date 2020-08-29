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Bakan Koca son durumu açıkladı ve uyardı: Artış devam ediyor!

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 19:42 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 19:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
 
Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi  hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı  6 bin 284   oldu.
 
Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.
 
 
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif  hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta  sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç  tedbirde." dedi.
 

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