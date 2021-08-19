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Bakan Koca son dakika duyurdu! PCR testleriyle ilgili flaş karar

19 Ağustos 2021 Perşembe - 20:18 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 21:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.


Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na  dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
 
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi  ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak."  yanıtını verdi.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
 
Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
 
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.
 
Son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca PCR testleri
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