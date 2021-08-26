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Bakan Koca son dakika açıkladı! Aşılama risk haritasında flaş değişim

26 Ağustos 2021 Perşembe - 23:24 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 23:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "son dakika mesajı" olarak Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda 'kırmızı' şehir kalmadığını duyurdu.


Son dakika mesajı diye duyuran Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
 
Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 Risk Haritası
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