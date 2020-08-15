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Bakan Koca: Son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısına ulaştık

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 21:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.


Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5  bin 955 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide Kovid-19 tespit  edildi.
 
Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.
 
 
Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, vaka sayısı 248 bin 117,  vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.
 
Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
 
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık.  Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup  hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can  kayıplarını birlikte azaltalım." ifadelerini kullandı.
 

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Bakan Koca corona virüs son durum
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