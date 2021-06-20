Bakan Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti

Bakan Koca, görüşmede konuşmasına, 2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini hatırlatarak, "Türkiye, bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir salgın yönetimi gerçekleştirdi. Güçlü sağlık altyapımız ve kendini görevine adamış sağlık personelimiz, bu süreçte bizim en büyük güvencelerimiz oldu" dedi. Covıd-19 pandemisinin, küresel düzeyde iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini, ülkeler arası ilişkiler için büyük bir sınama olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Şimdi bu iş birliğimizi bir adım ileri götürmek istiyor, sizi ve firmanızı aşı üretimi konusunda Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak, ülkemize yapacağınız yatırımlarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Başta Covid aşısı olmak üzere İnfluenza ve Hepatit A gibi aşıların Türkiye’de ortak üretimi konularını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, 3'üncü faz çalışmaları devam eden yerli inaktif Covıd-19 aşımızın ülkemizde üretilmesi için verimli bir iş birliği modeli geliştirebileceğimize inanıyorum. Bu sayede hem şirketinizin uluslararası pazar payı artarken, aynı zamanda Türkiye olarak biz de teknoloji transferini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Sinovac şirketi yetkilileri ise, üretim ve dağıtım kapasitesini nasıl yerelleştirebilecekleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sinovac’ın isteği yalnızca Türkiye’de yerel bir üretim kapasitesinin oluşturulması ve tesislerin kurulması için yatırım yapmak değil, buna ek olarak aynı zamanda yeni ortaya çıkan varyantların ve suşların takip edilmesi, incelenebilmesi için virüsün takip çalışmalarına da destek sağlamak istiyor. Bu yüzden de Türk bilim insanlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Aynı zamanda daha fazla Sinovac aşısının da Türkiye’ye teslim edilmesini istiyoruz ki daha fazla insan Sinovac aşısını kullanabilsin ki pandeminin sonuna biraz daha yaklaşabilelim. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye’ye göndereceğiz." İlgili teknik ekibin pazartesi günü Türkiye'de olacağı, en kısa sürede yatırım kararı alınması ve imzaların atılması bekleniyor.