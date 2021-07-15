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Bakan Koca Sinovac aşısının etki oranını açıkladı!

15 Temmuz 2021 Perşembe - 20:01 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 20:01

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Sinovac aşısının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Sinovac Faz-3 çalışmaları
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