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Bakan Koca 'Seferberlik zamanı' dedi ve duyurdu: Vaka artışı yüzde 100

04 Aralık 2020 Cuma - 1:05 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 1:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, illerdeki vaka artışlarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.


Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle videokonferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter’dan açıklama yapan Bakan Koca, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor" ifadelerini kaydetti
 
HATAY VE ANTALYA’DA VAKA ARTIŞI YÜZDE 100
 
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon’da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır’da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.
 

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