Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
14 Haziran 2021 Pazartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 0:38