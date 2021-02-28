Bakan Koca, Twitter hesabından Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık Personellerininin videosunu paylaştı. Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.
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- Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde
Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde
28 Şubat 2021 Pazar - 21:53 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 21:53