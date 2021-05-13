13 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2670 0.91
USD 8,5040 1.01 ALTIN 498,910 1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı

13 Mayıs 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 18:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.


1 yılı aşkın süredir pandemi ile savaşan sağlık çalışanları, vatandaşların Ramazan Bayramını hazırladıkları video ile kutladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının Türk halkının bayramını kutladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.