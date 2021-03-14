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Bakan Koca: Sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 15:27 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 15:29

Bakan Koca: "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır."


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