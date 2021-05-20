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Bakan Koca resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor, yasaklar yerine artık...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme. 'Güzel haberi vermek isterim' diyerek söze başlayan Sağlık Bakanı Koca, uzun zaman sonra herkesin beklediği müjdeyi verdi. Bakan Koca 1 Haziran normalleşme süreciyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Uğur Şahin, Biontech aşısıyla ilgili detayları tek tek açıkladı. İşte sıcak gelişmelerinin tüm detayları...
Bakan Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrası birbirinden önemli açıklamalarda bulundu ve vaka sayıları ile ilgili nefes aldıran haberi verdi. Bilim Kurulu'na Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de bağlanarak açıklama yaptı. İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları: