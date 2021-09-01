Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.
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- Bakan Koca resmen duyurdu! Başlıyor, 6 Eylül itibariyle...
Bakan Koca resmen duyurdu! Başlıyor, 6 Eylül itibariyle...
01 Eylül 2021 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 22:16