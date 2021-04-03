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Bakan Koca resmen açıkladı: Dünyada 6. sıradayız

03 Nisan 2021 Cumartesi - 22:39 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 22:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür' dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür.

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