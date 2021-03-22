22 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.379 -9.79 EURO 9,3680 9.05
USD 7,7880 7.97 ALTIN 434,490 7.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca paylaştı! 'Zamanla yarışılan anlarda...'

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 22:10 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 22:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.


Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor" notunu paylaştı.
 
 
 

ETİKETLER

bakan koca sağlık korona teknisyen 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.