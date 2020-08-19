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Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim kurulu
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