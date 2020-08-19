Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur
Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur
19 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 19:52