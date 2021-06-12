Bakan Koca paylaştı! İtalyan televizyonunda Mardin haberi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu paylaştı.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci Mardin 'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

"MARDİN'İN KÖYLERİNDE AŞI DİRENCİ"

"Gerçek bir etnisite mozaği olan Mardin'in köylerinde aşı direnci kültürel bir olay" diye verilen haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiği övgüyle bahsedildi.

BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise teyzeye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.