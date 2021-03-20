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Bakan Koca paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

20 Mart 2021 Cumartesi - 21:52 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 22:28

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.


Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca paylaşımında "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." dedi.
 
3 BÜYÜKŞEHIRDE SON DURUM
 
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.
 
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL
 
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 
EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL
 
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 

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Sağlık Bakanı Kovid-19 vaka sayıları
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