Bakan Koca paylaştı! İl il haftalık vaka sayıları...

Bakan Koca, Twitter 'daki hesabından, 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Vaka oranları Siirt'te 1139,94, Diyarbakır'da 599,29, Bingöl'de 447,18, Batman'da 309,86 ve Bitlis'te 413,68 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek" mesajını paylaştı.