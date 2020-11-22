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Bakan Koca paylaştı! Evde kaldığınız süre...

22 Kasım 2020 Pazar - 16:20 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 16:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Bakan Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.

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