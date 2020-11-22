Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Bakan Koca paylaştı! Evde kaldığınız süre...
Bakan Koca paylaştı! Evde kaldığınız süre...
22 Kasım 2020 Pazar - 16:20 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 16:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Bakan Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.
- Kastamonu'ya mevsimin ilk karı düştü!
- MEB paylaştı! Uzaktan eğitimin ilk hafta programı belli oldu
- Partide kabus! Alkol bitince dezenfektan içtiler, çok sayıda ölü var
- Yeni tanıştığı adam istismarda bulundu! Alkol aldıktan sonra...
- Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
- Korkunç olay! Öfkelenince eşini arabadan aşağı attı