Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendekteki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1i Sakaryada yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde olmak üzere devam ediyor" dedi.
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- Bakan Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu
Bakan Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu
DHA | 05 Temmuz 2020 Pazar - 18:08 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 18:08