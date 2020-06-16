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Bakan Koca: 'Onları uygun dille uyaralım'

DHA |  16 Haziran 2020 Salı - 11:31 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 11:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.  
 

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