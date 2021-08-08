Bakan Koca yaptığı açıklamada, Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" dedi.
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- Bakan Koca o ili açıkladı! Bir haftada 13. sıraya yükseldi
Bakan Koca o ili açıkladı! Bir haftada 13. sıraya yükseldi
08 Ağustos 2021 Pazar - 23:04 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 23:04