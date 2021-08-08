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Bakan Koca o ili açıkladı! Bir haftada 13. sıraya yükseldi

08 Ağustos 2021 Pazar - 23:04 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 23:04

Bakan Koca sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına dair bilgi vermeye devam ediyor. Koca yaptığı son paylaşımda "sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi." diyerek bir il için müjdeyi verdi.


Bakan Koca yaptığı açıklamada, Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" dedi.
 

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