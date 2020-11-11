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Bakan Koca'nın teklifiyle, 2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Bakan Koca'nın teklifiyle, 2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi