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Bakan Koca müjdeyi duyurdu! 14 Aralık'ta başlıyoruz...

01 Aralık 2020 Salı - 16:27 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 16:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca," Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca," Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 
Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz." dedi.

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