Bakan Koca, Twitter hesabından "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
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- Bakan Koca: Mersin'de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi
Bakan Koca: Mersin'de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi
31 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:59 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 0:59