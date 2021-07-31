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Bakan Koca: Mersin'de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:59 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 0:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu. 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mersin
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