Bakan Koca ‘mavi il’ sayısını açıkladı! 53 şehre kritik uyarı

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Mavi Samsun : “Her 4 kişiden 3’ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli!

"Mardin’de kritik eşiği geçtik"

Bakan Koca bir diğer paylaşımında, "Mardin’de kritik eşiği geçtik. İkinci doz aşı oranında %55’in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken, aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur" dedi.

Samsun'un düşük riskli iller arasındaki yerini aldığını açıkladı

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, aşının Kovid-19'la mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Samsunluların ve sağlık çalışanlarının desteğiyle aşılama oranın arttığına işaret eden Vali Dağlı, "Sizlerin desteği ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bu akşam itibarıyla ilimiz genelinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 75'e yükseldi ve mavi kategorideki düşük riskli iller arasındaki yerimizi alarak artık toplumsal bağışıklığa her zamankinden çok daha yakınız" ifadelerini kullandı.