Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
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Bakan Koca: Maskenizi, sizi koruyacak şekilde kullanın
14 Kasım 2020 Cumartesi - 13:57 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 13:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
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