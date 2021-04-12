Bakan Koca kritik verileri paylaştı! İşte aşı mucizesi...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşılama çalışmalarının etkisini tablolar üzerinden ortaya koydu. Gerek 65 yaş üstü gerek sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı. Ayrıca Bakan Koca, aşı yaptıran grupların hastanedeki entübe sayılarında büyük düşüş olduğunu vurguladı.

Bakan Kocanın açıklamalarından öne çıkanlar:

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile yüzde 17.7'ydi, şimdi ise yüzde 8.2. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılama oranı 76.4.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3, şu an 1.3'e kadar düştü. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu.

Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının gösteren tablo Yatanlar içinde %57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.

Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı %69.9, sağlık çalışanları ise %1.1'den şuan %0.25'e kadar inmiş durumda.

Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren entübe olan vakaların azaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü oranı %71'den % 54,4'e indi, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indiğini görüyoruz.

Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını gördük. O yüzden hak tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.