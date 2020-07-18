Bakan Koca kritik 5 ili örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı .