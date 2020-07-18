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Bakan Koca kritik 5 ili örnek vererek corona virüste son durumu açıkladı

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:09 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:25

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.


Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi  hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu. 
 
Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son  güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı . 
Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da  görüldü.." açıklamasını yaptı.
 

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