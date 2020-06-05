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Bakan Koca: İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak

DHA, AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 19:24 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 19:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 57 bin 829 testten 930'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 648 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 133 bin 400'e yükseldi. Bakan Koca, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak." açıklamasında bulundu.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19  tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168  bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle  Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını  bildirdi. 
 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu.
 
 
Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test  sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648  olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına  bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu.
 
"Gelecek günler, el hijyenine özene; maske mesafe kuralına  bağlı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere  ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta  sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz  vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske mesafe kuralına bağlı. Daha  iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."
 

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