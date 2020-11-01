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Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti

AA/DHA |  01 Kasım 2020 Pazar - 1:34 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 1:34

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okanı, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Kocaya ziyaretinde, İnci Okana ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Edanur Doğan da eşlik etti.


İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan, depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İnci Okana ziyarette bulundu. Ziyarette, Bakan Kocaya UMKE personeli Eda Doğan da eşlik etti. Depremzede genç kıza geçmiş olsun dileğinde bulunan bakan Koca, doktorlardan da durumu hakkında bilgi aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir
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