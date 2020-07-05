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Bakan Koca illeri tek tek saydı ve açıkladı: Son 3 günde...

05 Temmuz 2020 Pazar - 19:29 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 19:43

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 225'e yükseldiğini açıkladı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 225’e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 414 test yapılırken, bin 148 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 205 bin 758 oldu. Bugün bin 188 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 127 olduğu açıklandı.
 
YOĞUN BAKIM HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, ‘Bugün vefat eden sayısı’ kanıksanacak tablo değil” ifadelerini kullandı.
 

 

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