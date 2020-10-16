Bakan Koca illeri tek tek açıkladı! 'Artış eğilimi var'

Bakan Koca'nın açıklamaları:

Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım.

Kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım ellerimizi sık sık yıkayalım. bu tedbir bizi sadece koronavirüsten değil grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bizi koruyor.

Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin.