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Bakan Koca illeri açıkladı! 2 şehir alarm veriyor...
İstanbul'da artan corona virüs vaka tablosundaki son görünüm Hayat Eve Sığar yoğunluk uygulamasına yansıdı. Son 7 günlük karşılaştırma sonucunda bazı ilçelerin tamamen kırmızı renge dönüşmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu; 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu belirtti.